ЕС хочет мотивировать Украину к реформам при помощи новой инвестпрограммы

Для получения первых 50 миллионов евро Украина должна обеспечить независимое регулирование в энергетике, утвердить бизнес-омбудсмена и отменить е-декларирования для антикоррупционных активистов.

Европейский союз разрабатывает для Украины новую программу привлечения инвестиций под названием контракт "Реформы ради инвестиций" (Reform Contract for Investment).

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнеса Хана.

В рамках нового Внешнего инвестиционного плана ЕС в этом году для Украины может быть зарезервировано 1,6 миллиарда гривень (50 миллионов евро), в том числе для компенсации кредитование банковскими учреждениями, и в конечном итоге – для инвестирования в реальный сектор экономики.

"В масштабах Украины эта сумма не кажется уж слишком большой. Однако, при условии разумного использования, это позволит привлечь до 16 миллиардов гривень (500 миллионов евро) частных инвестиций", - отмечает Хан.

Выделение первых 50 миллионов евро на этот год произойдет лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина сделает следующие шаги: независимое регулирование в энергетике и полноценная работа членов НКРЭКУ, утверждения бизнес-омбудсмена и отмена е-декларирования для антикоррупционных активистов.