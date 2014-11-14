Яценюк ожидает рост экономики Украины не ранее 2016 года
14:22, 14 ноября 2014Финансы
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"Хочу четко заявить, что мы видим возможность для экономического роста не ранее 2016 года", - подчеркнул Яценюк.
В Кабмине не ждут скорого роста экономики / Фото УНИАН
Премьер-министр Арсений Яценюк прогнозирует рост экономики Украины не ранее 2016 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.
"Хочу четко заявить, что мы видим возможность для экономического роста не ранее 2016 года. На этой позиции правительство стоит с первого дня", - сказал Яценюк.
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