Яценюк ожидает рост экономики Украины не ранее 2016 года

14:22, 14 ноября 2014
Финансы
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"Хочу четко заявить, что мы видим возможность для экономического роста не ранее 2016 года", - подчеркнул Яценюк.

В Кабмине не ждут скорого роста экономики / Фото УНИАН

Премьер-министр Арсений Яценюк прогнозирует рост экономики Украины не ранее 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Хочу четко заявить, что мы видим возможность для экономического роста не ранее 2016 года. На этой позиции правительство стоит с первого дня", - сказал Яценюк.

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