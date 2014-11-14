Яценюк ожидает рост экономики Украины не ранее 2016 года

Премьер-министр Арсений Яценюк прогнозирует рост экономики Украины не ранее 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Хочу четко заявить, что мы видим возможность для экономического роста не ранее 2016 года. На этой позиции правительство стоит с первого дня", - сказал Яценюк.

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