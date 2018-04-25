В Украине ввели в обращение памятную монету «Автономная Республика Крым» (фото)

14:08, 25 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, номинал монеты 5 гривень, а ее розничная цена – 44 гривни.

На аверсе монеты изображен государственный герб Украины и композиция, символизирующая Крым, на реверсе – карта Украины на фоне орнамента.

Категория качества чеканки монеты - «специальный анциркулейтед».

Тираж выпуска монеты - 45 тысяч штук.

фото НБУ

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2017 году реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн, в том числе 830 монет из золота, 47,3 тысячи монет из серебра и 1,2 млн монет из нейзильбера.

За этот период НБУ ввел в обращение 47 памятных монет, в том числе 11 серебряных, 9 биметаллических, 27 из нейзильбера, а также выпустил 4 памятные медали.

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Теги: #Крым#Нацбанк#монета