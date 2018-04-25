Суд отстранил Рожкову от исполнения обязанностей замглавы НБУ

Решение принято в качестве обеспечения иска народного депутата Игоря Луценко.

Дарницкий районный суд Киева запретил заместителю главы Национального банка Украины Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ.

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Как следует из решения суда, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений, также Рожковой запрещено совершать любые действия, связанные с полномочиями заместителя главы Нацбанка.

Отмечается, что суд принял такое решение в качестве обеспечения иска народного депутата Украины Игоря Луценко.

В Национальном банке Украины вопрос о выполнении решения суда пока не прокомментировали.

Справка УНИАН. Екатерина Рожкова занимает пост заместителя главы НБУ – куратора банковского надзора с октября 2016 года. До этого, в 2015-2016 году она возглавляла Департамент банковского надзора НБУ.

В 2014-2015 году Рожкова исполняла обязанности главы правления "Платинум Банка", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физлиц с февраля 2017 года.