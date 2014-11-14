Профицит внешней торговли товарами за 9 месяцев составил больше $803 млн

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

В январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 7,7% - до 41,975 млрд долл., импорт - на 25,4%, до 41,172 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-сентябре 2014 года составил 1,02 (в январе-сентябре 2013 года – 0,82).

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По итогам сентября по сравнению с предыдущим месяцем количество стран-партнеров Украины по внешнеторговым операциям выросло на 1 - до 213 стран.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза за январь-сентябрь составил 31,8% от общего объема экспорта (за январь-сентябрь 2013 года - 26,2%). Наиболее значительные поставки среди стран ЕС осуществлялись в Польшу – 5% от объемов экспорта, Италию – 4,6%, Германию – 3%, Венгрию – 2,8%.

Экспорт среди крупнейших стран-партнеров увеличился в Египет на 28,8%, в Италию – на 14,8%, Польшу – на 14,6%, Германию – на 6,8%. Одновременно сократился экспорт в Россию на 27,3%, Беларусь – на 13,8%, Китай - на 4,2%.

Импорт товаров из стран ЕС составил 37,7% от общего объема импорта (за 9 месяцев 2013 года - 34,9%). Наибольшие поступления среди стран ЕС осуществлялись из Германии - 9,5%, Польши - 5,5%, Италии - 2,8%, Франции - 2,3%.

Против соответствующего периода предыдущего года импорт товаров вырос только из Беларуси на 7,4%, из остальных крупнейших стран-партнеров уменьшился, в том числе из России - на 36%, Китая - на 29,7%, США - на 28,3%, Франции - на 25,3%, Польши - на 22,2%, Италии - на 21,8% и Германии - на 21%.

Как сообщал УНИАН, положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-августа 2014 года, без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, составило 1,166 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.