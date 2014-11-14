Нацбанк повысил официальный курс гривни еще на 15 копеек

Национальный банк продолжает усиливать позиции украинской валюты.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 14 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1541.2417 грн (с 14.00 13 ноября – 1556.0000); 100 евро – 1919.7707 (с 14.00 13 ноября – 1939.8652); 10 российских рублей – 3.3416 (с 14.00 13 ноября – 3.3579). Читайте такжеГривня на межбанке сегодня уже укрепилась на 19 копеекКак сообщал УНИАН, 13 ноября Нацбанк повысил официальный курс гривни на 18 копеек. Ранее Национальный банк на протяжении нескольких дней сильно понижал официальный курс гривни к доллару.

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