Крупнейший банк Польши стал единственным владельцем «Кредобанка»

Ключевой акционер выкупил доли у миноритариев.

Ключевой акционер «Кредобанка» - крупнейший банк Польши PKO Bank Polskі SA – сконцентрировал 100% акций финучреждения, выкупив доли у миноритарных акционеров.

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Об этом «Кредобанк» сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ссылаясь на данные Национального депозитария Украины.

Отмечается, что по итогам сделки доля ключевого акционера в капитале банка выросла до 100% с 99,6293%.

Справка УНИАН. «Кредобанк» работает на рынке Украины с 2011 года. Основным акционером финучреждения является крупнейший банк Польши PKO Bank Polskі SA.

На начало текущего года «Кредобанк» занимал 17 место среди работающих в стране банков по объему активов. Прибыль финучреждения по итогам 2017 года составила 402,2 млн грн.