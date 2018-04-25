Крупнейший банк Польши стал единственным владельцем «Кредобанка»
Ключевой акционер «Кредобанка» - крупнейший банк Польши PKO Bank Polskі SA – сконцентрировал 100% акций финучреждения, выкупив доли у миноритарных акционеров.
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Об этом «Кредобанк» сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ссылаясь на данные Национального депозитария Украины.
Отмечается, что по итогам сделки доля ключевого акционера в капитале банка выросла до 100% с 99,6293%.
Справка УНИАН. «Кредобанк» работает на рынке Украины с 2011 года. Основным акционером финучреждения является крупнейший банк Польши PKO Bank Polskі SA.
На начало текущего года «Кредобанк» занимал 17 место среди работающих в стране банков по объему активов. Прибыль финучреждения по итогам 2017 года составила 402,2 млн грн.