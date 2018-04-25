Нацбанк обжаловал решение суда об ограничении полномочий Рожковой

Регулятор считает решение суда незаконным.

Национальный банк Украины не получал каких-либо решений суда относительно ограничения полномочий заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, но при этом считает обнародованное в открытых источниках соответствующее решение незаконным и уже обжаловал его в апелляционном порядке.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя обнародованное в Едином государственном реестре судебных решений определение Дарницкого районного суда Киева, запрещающее Рожковой участвовать в работе правления регулятора.

«Национальный банк не получал от Дарницкого районного суда Киева каких-либо решений относительно ограничений в исполнении Екатериной Рожковой полномочий заместителя председателя, и не имеет никаких оснований для принятия каких-либо соответствующих мер», - говорится в комментарии.

В НБУ пояснили, что согласно Гражданскому процессуальному кодексу Украины, определения об обеспечении иска не могут быть выполнены до их направления судом, вынесшим соответствующее постановление, лицами, которых такие решения касаются.

«Таким образом, Национальный банк будет рассматривать вопрос о выполнении постановления после его получения от суда», - отмечается в комментарии.

При этом в НБУ сообщили, что узнали о наличии иска народного депутата и вынесении судом указанного постановления из открытых источников.

«Национальный банк считает вышеуказанное постановление незаконным, принятым с нарушением целого ряда законодательных актов и создающим опасный прецедент по блокированию работы органов государственной власти», - подчеркивается в комментарии.

Также сообщается, что регулятор обжаловал решение суда в апелляционном порядке сегодня, 25 апреля, и в ближайшее время подаст в Высший совет правосудия и правоохранительные органы заявления с целью проверки действий судьи.

«Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предупреждения коррупционного использования судебной системы в качестве инструмента политического давления на органы государственной власти», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, Дарницкий районный суд Киева запретил заместителю главы Национального банка Украины Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ. Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Екатерина Рожкова занимает пост заместителя главы НБУ – куратора банковского надзора с октября 2016 года. До этого, в 2015-2016 году она возглавляла Департамент банковского надзора НБУ.

В 2014-2015 году Рожкова исполняла обязанности главы правления «Платинум Банка», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физлиц с февраля 2017 года.