Без инвестиций Украину ждет дефолт - The Economist

REUTERS

Украина будет процветать только тогда, когда частные инвесторы рискнут вложить в ее экономику, пишет Зеркало недели со ссылкой на The Economist.

Страна нуждается в больших инвестициях в инфраструктуру, особенно в "истерзанную войной" восточную часть страны. МВФ не может обеспечить всего этого, ведь речь идет о краткосрочном финансировании. Другие потенциальные благотворители, такие как Америка и ЕС, медлят в этом вопросе.

Читайте такжеУкраине для внедрения возобновляемых источников энергии нужно 300 млрд гривень

Как отмечает издание, экономические проблемы в Украине нарастают давно. Страна обеднела за два десятилетия, находясь под властью коррупционеров, на 20% в сравнении с тем экономическим состоянием, в котором она находилась после распада Советского Союза.

"Война в Донецке и Луганске усугубила ситуацию в экономике", - говорится в публикации.

Украина теряет средства, которые должны были бы пойти на оплату долгов. В обмен на поддержку МВФ требует "капитального ремонта" украинской экономики. Правительство Украины "затягивает пояса". Масштаб сегодняшних сокращений расходов и роста цен, скорее всего, снижает спрос в экономике, которая уже на спаде. "Программы жесткой экономии, как правило, приводят к политической нестабильности, просто посмотрите на Грецию. Украина намного беднее, и она "наполнена" пострадавшими на войне мужчинами, которые вернулись с фронта", - говорится в статье.

Издание отмечает, что сейчас энергетический сектор Украины очень нуждается в инвестициях. "Если бы страна была такой же энергоэффективной, как в среднем страны ЕС, то, вероятно, это помогло бы избежать такой зависимости от импорта газа из России", - сказано в статье. Кроме того, имело бы смысл инвестировать и в добычу газа в Украине.

"Если он (президент Украины Петр Порошенко – ред.) и его западные союзники не начнут фокусироваться на мерах по стимулированию экономики, дефолт окажется неизбежным", - утверждает автор.

В НБУ подсчитали, что отток депозитов населения в национальной валюте составил 16,8 млрд гривен. В Нацбанке подсчитали, что инфляция в Украине повысилась до 19,8% (на октябрь) по сравнению с 0,5% в января 2014 года. При этом девальвация гривны за аналогичный период составила 58,9%.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид Козаченко высказал мнение, что Украину ждет дефолт, если не провести реформы в ближайшие три месяца.