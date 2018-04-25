Нацбанк решил покупать по $10 миллионов в день для пополнения резервов

По оценкам регулятора, покупка такого объема не будет существенно влиять на рынок.

Национальный банк Украины установил ежедневный объем покупки валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов во втором квартале 2018 года на уровне 10 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем за счет проведения интервенций для сглаживания работы валютного рынка.

Отмечается, что такой подход соответствует обновленной Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, а установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса.

«Покупка такого объема не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке. В то же время, в зависимости от ситуации на рынке, интервенции по покупке могут быть меньше или вообще не проводиться», - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2018 года купил на межбанковском валютном рынке на 757 млн долл. больше, чем продал.

Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 года составили 18,191 млрд долл., что на 3,3% ниже показателя на начало года. В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл.