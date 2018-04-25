Кабмин хочет помочь IKEA зайти на украинский рынок

В конце 2017 года IKEA сообщила, что может открыть свой первый магазин в Украине в течение одного-двух лет.

Кабинет министров Украины планирует создать межведомственную рабочую группу для содействия выхода на рынок Украины одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома – шведской группы компаний IKEA со штаб-квартирой в городе Делфте (Нидерланды).

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Как сообщила пресс-служба Офиса Национального инвестиционного совета «UkraineInvest» на своей странице в Facebook, соответствующее решение было принято в ходе встречи представителя правительства по инвестициям Оксаны Маркаровой и директора «UkraineInvest» Даниэля Билака с представителями IKEA и различных государственных органов.

«Правительство создаст межведомственную рабочую группу, в которую будут приглашены представители Киевской городской администрации, для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов, чтобы гарантировать, что IKEA сможет как можно скорее открыть свои фирменные магазины в Украине», - говорится в сообщении.

Билак отметил, что решение IKEA прийти на рынок Украины является сильным сигналом для других компаний.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года компания IKEA сообщила, что может открыть свой первый магазин в Украине в течение одного-двух лет.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что мэр Киева Виталий Кличко и менеджер по развитию бизнеса IKEA в Юго-Восточной Европе Владислав Лалич обсудили перспективы реализации намерений IKEA выйти на украинский рынок.

Открытие первого торгового центра IKEA в Киеве планировалось еще осенью 2006 года, однако тогда этот процесс затянулся из-за проблем с выделением соответствующих земельных участков. В начале сентября 2007 гендиректор подразделения IKEA в России и СНГ Пер Кауфман сообщил, что компания получает первый земельный участок под Одессой, но в июне 2010 года компания объявила о прекращении поиска земельных участков и строительства в Одесской области.

Справка УНИАН. IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, которая была создана в Швеции в 1943 году. Существует несколько компаний с разными собственниками, которые работают под брендом IKEA.

К IKEA Group относятся производственные предприятия, закупочные офисы, центры комплектации и доставки заказов покупателям, а также 315 магазинов в 27 странах мира. В целом предприятия IKEA Group действуют на территории 42 стран.