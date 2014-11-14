Профицит внешней торговли услугами за 9 месяцев сократился до $4,4 млрд
15:58, 14 ноября 2014Финансы
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Профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам января-сентября 2014 года составил 4,423 млрд долл., что на 609,3 млн долл., или на 12,11%, меньше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 5,033 млрд долл.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
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Согласно сообщению, в январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт услуг снизился на 16,5% - до 8,686 млрд долл., импорт - на 20,7%, до 4,263 млрд долл. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира.
Ранее УНИАН сообщал, что экспорт из Украины за 9 месяцев превысил импорт более чем на $4 млрд.
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