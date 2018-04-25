Валюта в четверг немного подорожает

Официальный курс НБУ на 26 апреля: 100 USD – 2627.0545 грн; 100 EUR – 3201.0659 грн; 10 RUR – 4.2544 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2627.0545 (25 апреля – 2617.7264)

100 EUR – 3201.0659 (25 апреля – 3197.0293)

10 RUR – 4.2544 (25 апреля – 4.2451)

В среду, 25 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,24/26,26 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 1 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,99/32,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4248/0,4255 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2705 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 598 сделок на сумму 400,12 млн долл.