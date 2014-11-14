Наркоманы и пьяницы ответят за гривню

Наконец-то стало понятно, почему гривня с начала года упала практически на 92% - с 8,27 до 15,75 за доллар – только по официальному курсу Нацбанка. По неофициальному, то есть, по биржевым показателям, нацвалюта сжалась более, чем вдвое: давно перешагнула психологические отметки 16 за «зеленый» и 20 за евро. И именно эти цифры вводят в шок украинцев на вывесках в обменниках и банках (где купить, даже по новой цене, валюту нереально).

Думаете, Нацбанку плевать на ваши чувства? Отнюдь. Насколько мы можем судить, засучив рукава и не покладая рук, специалисты госрегулятора плотно трудились в последние дни, выясняя причины, по которым средняя зарплата в стране опустилась до уровня ниже двухсот долларов. И ответ уже есть: судя по всему, в обвале гривни виноваты биржевые дилеры, которые у нас пустились во все тяжкие – заключают соглашения на межбанке и вообще торгуют валютой в пьяном угаре, иногда также одурманенные наркотиками. При этом не брезгуют во время своих алконаркооргий заключать пари о курсе национальной валюты. Нет, это – не шутка, серьезно – такой вывод напрашивается после изучения проекта «Кодекса поведения и деловой практики участников межбанковского валютного рынка», разработанного Нацбанком и обнародованного на сайте регулятора для всеобщего обсуждения.

«Уполномоченным работникам участников рынка запрещено заключать соглашения и осуществлять любые другие операции в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и под воздействием других веществ. Руководство учреждений обязано разработать и четко разъяснить порядок действий при обнаружении лиц, злоупотребляющих такими веществами», – говорится в проекте документа.

Послушайте, но, если подобные факты известны НБУ (раз предлагается принять соответствующие меры), не должны ли ими заниматься правоохранительные органы? Кстати, а раньше МВД было об этом информировано?

Что касается заключения между дилерами пари о курсе, то можно не волноваться – НБУ это «шельмование» строго-настрого запретит: «Игра на деньги или заключение пари между уполномоченными дилерами участников рынка строго запрещены. Руководству участников рынка рекомендуется ввести в действие четкую политику контроля за такой деятельностью, которая должна быть изложена в письменной форме».

Кроме запретов, Нацбанк выдал и рекомендации: строго контролировать проявление мошенничества с целью его предупреждения, избегать заключения сделок по нерыночным ценам и не участвовать в манипуляциях, обмане. Мы тут абсолютно поддерживаем точку зрения НБУ, не понятно только одно – почему мошенничество и манипуляции всего лишь «рекомендуют» контролировать?.. А то как получается: НБУ советует – от «барыжничества» лучше воздержаться, но, если уж очень захочется, то….

Когда проект кодекса превратится в протокольный документ и все его пункты станут реализовываться, думаю, следует ожидать стабилизации ситуации на валютном рынке. Иначе, зачем бы НБУ разрабатывал так называемый «кодекс чести» в момент, когда валюта уверенно идет на дно?

Нана Черная