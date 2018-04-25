Государство вольет деньги в «Ощадбанк»

«Ощадбанк» обсуждает с Минфином объемы необходимой докапитализации

Государственный «Ощадбанк» обсуждает с Министерством финансов Украины объемы необходимой докапитализации финучреждения, сообщил журналистам глава правления банка Андрей Пышный.

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«Все эти вопросы сейчас - в процессе обсуждения с Министерством финансов», - сказал Пышный, отвечая на вопрос о необходимых объемах инвестиций в модернизацию отделений банка и потребности в этой связи докапитализировать финучреждение.

По его словам, проведенная правительством докапитализация банка в 2014-2016 годы была обусловлена «стрессовыми» причинами, включая оккупацию Российской Федерацией территории Украины, военные действия, девальвацию гривни и «политически мотивированный» кредитный портфель банка, сформированный в прежние годы.

«Докапитализация понадобится. Докапитализация в развитие, как инвестиция, в том числе и как покрытие тех проблем, которые до сих пор остались не решенными»,- добавил Пышный.

Он не стал называть конкретных цифр, отметив, что это также предмет обсуждения с Минфином.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2017 года банк получил 558,523 млн грн прибыли.

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора, а также обновленную стратегию «Ощадбанка», которая предполагает выход финучреждения в 2022 году на чистую прибыль на уровне 4,7 млрд грн.