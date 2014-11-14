Иностранные инвестиции за 9 месяцев снизились на 15% из-за девальвации гривни

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Напомним, за 9 месяцев текущего года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 62,14% - до 12,96 грн/долл. согласно официальному курсу на 1 октября.

По информации Госстата, снижение объема инвестиций обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 9,408 млрд долл., в то время как отток акционерного капитала в январе-сентябре оказался незначительным и составил 887,6 млн долл. при одновременном поступлении 1,906 млрд долл. новых инвестиций.

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Инвестиции пришли из 133 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которые приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр – 15,120 млрд долл., Германия – 5,770 млрд долл., Нидерланды – 5,209 млрд долл., Российская Федерация – 2,957 млрд долл., Австрия – 2,676 млрд долл., Великобритания – 2,326 млрд долл., Британские Виргинские Острова – 2,005 млрд долл., Франция – 1,648 млрд долл., Швейцария – 1,394 млрд долл. и Италия – 1,047 млрд долл.

Большая часть инвестиций приходится на украинскую промышленность – 15,533 млрд долл. или 32% прямых инвестиций, а также на учреждения финансовой и страховой деятельности – 12,329 млрд долл. или 25,4%, предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 6,230 млрд долл. или 12,8%, организации по работе с недвижимостью – 4,028 млрд долл. или 8,3%, научные и технические организации – 3,175 млрд долл. или 6,5%.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговым инструментам) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября составила 8,522 млрд долл., общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты, - 57,045 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 октября составил 6,426 млрд долл., в т. ч. в страны ЕС – 6,046 млрд долл. или 94,1% общего объема. Прямые инвестиции из Украины поступали в 45 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (90,6%).

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям прямого инвестирования за рубежом на 1 октября составили 193,3 млн долл., общий объем прямых инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,619 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 июля 2014 года составил 50,022 млрд долл., что на 6,767 млрд долл. или на 11,92% меньше показателя на начало текущего года. По оценкам Госстата, главным фактором снижения объема инвестиций стала девальвация гривни, которая в первом полугодии обесценилась по отношению к доллару США на 48% - до 11,82 грн/долл. согласно официальному курсу на 1 июля.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.