Найти грязные деньги: Британия хочет раскрыть имена россиян, хранящих деньги на ее заморских территориях

По словам авторов законопроекта, о поддержке которого уже заявили как депутаты правящей коалиции, так и члены оппозиции, он поможет в борьбе с отмыванием средств.

Парламент Великобритании на следующей неделе планирует проголосовать за законопроект, обязывающий такие заморские территории британской Короны как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрывать личности бенефициаров компаний, хранящих деньги на их территории, в том числе, российского происхождения.

Читайте такжеКремль хочет создать офшоры для помощи попавшим под санкции олигархам - СМИ

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на газету The Times.

По словам авторов законопроекта, о поддержке которого уже заявили как депутаты правящей коалиции, так и члены оппозиции, он поможет в борьбе с отмыванием средств.

По словам одного из членов Консервативной партии Эндрю Митчелла, документ разработан с согласия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Митчелл уточнил, что главная цель нового закона — удостовериться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги».

В соответствии с новыми правилами, все заморские территории Великобритании будут обязаны провести реформу прозрачности до конца 2020 года. По словам парламентария, голосование назначено на вторник, 2 мая.

Реформа прозрачности банков была начала еще при предыдущем премьер-министре Дэвиде Кэмероне, занимавшем руководящий пост с 2010 по 2016 год. Так, в 2013 году публичный реестр бенефициаров офшорных компаний предоставил Лондонский Сити. Тем не менее, попытки Кэмерона убедить заморские территории, которые являются наиболее популярными местами для хранения активов, последовать примеру Лондона, не увенчались успехом.