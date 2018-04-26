Прибыль Facebook выросла в 1,6 раза

Число ежедневных активных пользователей соцсети в марте составило 1,45 миллиарда человек, увеличившись на 13% в годовом выражении.

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,988 миллиарда долларов.

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Об говорится в отчете компании, передает Прайм.

Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 1,69 доллара против 1,04 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,35 доллара. Выручка Facebook также выросла — в 1,5 раза, до 11,966 миллиарда долларов.

Выручка компании от рекламы составила 11,795 миллиарда долларов, что также в 1,5 раза превосходит показатель первого квартала 2017 года. Выручка от мобильной рекламы выросла до 91% от всех рекламных доходов с 85% в аналогичном периоде прошлого года.

Число ежедневных активных пользователей соцсети в марте составило 1,45 миллиарда человек, увеличившись на 13% в годовом выражении. Среднее число активных пользователей в месяц выросло на 13% в годовом выражении - до 2,2 миллиарда пользователей.

"Несмотря на серьезные проблемы, наше сообщество и бизнес начали 2018 год с сильными показателями. Мы более широко смотрим на нашу ответственность и вкладываем деньги в то, чтобы убедиться, что наши услуги используются во благо", — приводятся в релизе слова основателя и генерального директора Facebook Марка Цукерберга.

Напомним, Facebook 4 апреля сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту, имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.