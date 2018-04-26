Банкир-фигурант дела о "вышках Бойко" сняла арест с фирмы и части имущества

Арест корпоративных прав фирмы был наложен 14 февраля в рамках дела «вышек Бойко».

Суд отменил арест корпоративных прав ООО «Альянс-Экопроект» в виде взноса в уставный фонд в размере 14 млн грн, что составляет 100% уставного фонда и принадлежит кипрской компании «Вернум Кэпитал Менеджмент Лимитед».

Читайте такжеДело о "вышках Бойко": на международных счетах замораживают $144 миллиона

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 17 апреля, пишут «Наші гроші».

Арест корпоративных прав указанной фирмы был наложен 14 февраля в рамках дела «вышек Бойко». Владельцем кипрской компании «Вернум Кэпитал Менеджмент Лимитед» на момент наложения ареста была Наталья Игнатченко, которой принадлежит «Вернум Банк».

Однако по состоянию на апрель единственной владелицей кипрской фирмы стала дочь подозреваемой Анастасия Игнатченко. Учитывая то, что последний не предъявлено никаких подозрений по делу «вышек Бойко», суд отменил арест корпоративных прав ООО «Альянс-Экопроект», а также недвижимости, принадлежащей этой фирме: земельного участка 0,1 га на проспекте Победы, 134/1, а также компрессорной станции и группы помещений общей площадью 1480 кв м на бульваре Ивана Лепсе, 4 в Киеве.

По данным кипрского реестра, компанию Vernum Capital Management Limited в августе 2016 года основали член наблюдательного совета «Вернум банка» Леся Горицкая из Киева, Анастасия Игнатченко (зарегистрирована в Швейцарии), Павел Мукосєєв из Киева и компания «Kensington Advisors» из Финляндии. В сентябре 2017 года учредителями кипрской компании стали Наталья Игнатченко и ее дочь Анастасия, а по состоянию на сегодня в учредителях осталась лишь Анастасия Игнатченко.

Напомним, Наталья Игнатченко была задержана 29 января. На следующий день ей было сообщено о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений. Так, по данным следствия, она участвовала в завладении преступной организацией экс-президента Виктора Януковича 3,23 млрд грн «Черноморнефтегаза» при закупке двух буровых установок в 2010-2012 гг.

Как свидетельствуют материалы следствия, Наталья Игнатченко, будучи владельцем «Вернум Банка» и занимая пост председателя наблюдательного совета этого банка, лично выстроила структуру подконтрольного ей отдельного подразделения преступной организации Януковича, руководила действиями подконтрольных участников, в том числе граждан Латвии.

При непосредственном участии Игнатченко должностные лица «Нафтогаза» и «Черноморнефтегаза», путем обеспечения получения «Черноморнефтегазом» от «Нафтогаза» двух беспроцентных займов и участия в конкурсных торгах фиктивных иностранных компаний, осуществивших закупку у двух иностранных компаний «Highway Investment Processing Llp» и «Rigas Kugu Bulevata» двух морских буровых установок на общую сумму $800 млн при реальной общей стоимости $389,3 млн, и завладели государственными средствами в сумме свыше $400 млн.

Поскольку в дальнейшем при доказывании вины Игнатченко и вынесении приговора суд может назначить ей наказание в виде конфискации имущества, ГПУ ходатайствовала об аресте ее имущества, в т.ч. корпоративных прав ООО «Альянс-Экопроект» (14 млн грн). В общем, если не брать во внимание указанную фирму, суд наложил арест на корпоративные права еще семи предприятий на общую сумму почти 592 млн грн. Речь идет о ООО «Люкс-Инфо», ПАО «Вернум Банк», ЧП «Авто Актив», ООО «Фортерес», ООО «Интернациональная автомобильная компания», ООО «Сервис Рапид», ООО «КБ Сенат».

Кроме того, были арестованы здание автосалона на проспекте Победы, 134, сервисные автоцентры на Окружной дороге, 14 и участки под ними, а также участок на проспекте Юрия Гагарина, 17В в Киеве.

Отметим, что 31 января Наталии Игнатченко суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета, хотя Генпрокуратура просила взять ее под арест с определением залога в размере 1 млрд грн. Домашний арест Игнатченко был продлен до 25 мая.