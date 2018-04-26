Twitter второй раз в своей истории отчитался о прибыли

Чистая прибыль Twitter составила $61 миллион, или 8 центов на акцию.

Компания Twitter Inc в среду во второй раз в своей истории отчиталась о квартальной прибыли, а также сообщила о превысивших прогнозы выручке и росте числа ежемесячно активных пользователей за счет продаж видеорекламы в Азии и на других рынках за пределами США.

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Чистая прибыль Twitter составила $61 миллион, или 8 центов на акцию, против убытка в $61,6 миллиона, или 9 центов на акцию, годом ранее, сообщает Рейтер.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила 16 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали показатель в 12 центов на акцию.

Число ежемесячно активных пользователей выросло на 3% до 336 миллионов, превысив прогноз аналитиков на уровне 334 миллионов.

Продажи за рубежом выросли на 53% в годовом выражении, в то время как в США - на 2%. Общая выручка увеличилась на 21%.

В то же время компания сообщила, что рост выручки в оставшиеся месяцы 2018 года будет аналогичен более медленным темпам, наблюдавшимся в 2016 году, отметив, что рост во втором полугодии текущего года придется сравнивать с высокими показателями конца 2017-го.

Общая выручка в первом квартале выросла до $664,9 миллиона, превысив усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне $607,6 миллиона. Выручка от рекламы составила $575 миллионов, превысив прогноз в $523,1 миллиона.