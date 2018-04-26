В ассоциации «Укртютюн» поддерживают ужесточение ответственности за контрабанду сигарет

По данным KPMG, Украина занимает первое место среди стран-поставщиков контрабандных сигарет в страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию.

По данным TNS Украина, за 2017 г. объем нелегального рынка табачных изделий вырос в два раза и составил примерно 1,5 млрд. сигарет. Об этом в интервью газете «Голос Украины» сообщила генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко.

- Бюджет недополучил 1,2 млрд. грн. поступлений от уплаты акцизного и других налогов и сборов. По состоянию на февраль 2018 г. 2,9% сигарет на отечественном рынке составляла нелегальная продукция. 90% нелегальных сигарет – это продукция без украинских акцизных марок. Почти половина из них – это сигареты Marvel неизвестного происхождения, предназначенные якобы для торговли duty free – объясняет последние тенденции нелегального табачного рынка Валентина Хоменко.

По данным Ассоциации, в последнее время продолжалась контрабанда сигарет в Украину из Молдовы, Беларуси, России. Но все же наибольшее беспокойство вызывает контрабанда сигарет из Украины в ЕС.

- По данным KPMG, Украина занимает первое место среди стран-поставщиков контрабандных сигарет в страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию – 5,8 млрд. штук сигарет за 2016 г. Такой поток контрабанды способствует росту организованной преступности, вызывает обеспокоенность Евросоюза, серьезно вредит репутации Украины на международной арене – уверена Валентина Хоменко.

По ее мнению, чтобы решить эту проблему, нужен комплекс взаимосвязанных законодательных, оперативных, организационных мер.

- Прежде всего, нужно ввести уголовную ответственность за контрабанду табачных изделий в особо крупных размерах. Также нужно установить повышенную ответственность за повторные правонарушения. Во многих странах Евросоюза установлена уголовная ответственность за контрабанду табачных изделий – отмечает В.Хоменко.

На данный момент, в парламенте уже зарегистрирован законопроект №4327, который предполагает соответствующие изменения. Но отношение к нему в украинском политикумуме неоднозначное.

Ассоциация «Укртютюн» продолжает сотрудничать с государственными органами в вопросе противодействия нелегальной торговле табачными изделиями. Недавно Ассоциация подписала Меморандум о сотрудничестве с Государственной фискальной службой.

- В Украине более 60% нелегальных сигарет в 2017 г. реализовывались с рук на улицах и рынках. Недавно Ассоциация направила соответствующие письма в ГФС и МВД. Уже есть и первые результаты – открыты уголовные производства, наложены административные штрафы. Также Ассоциация пытается контролировать процесс уничтожения изъятой нелегальной табачной продукции – чтобы удостоверится, что она вновь не попадет на рынок – заявляет В. Хоменко.

Кроме того, генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» напомнила о том, что в прошлом году правительство приняло Стратегию в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 г.

- Мы поддерживаем Стратегию, поскольку она дает государству комплексное понимание проблемы. В ней в том числе предусмотрена и криминализация контрабанды, и усиление сотрудничества с таможенными и пограничными органами других государств, и создание единой государственной статистики. Но проблема в том, что до сих пор План действий по реализации Стратегии не утвержден. Поэтому она до сих пор остается сугубо декларативным документом – отмечает генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко.