Обменники в Азербайджане начали отказываться от приема обвалившегося рубля

Это связано с продолжающимся падением курса российской национальной валюты, пишет newsazerbaijan.ru.

Российский рубль осенью переживает виток снижения на фоне геополитических рисков и падения цен на нефть. Ослабление ускорилось после объявления Банком России о сокращении с 5 ноября валютных интервенций, что рынок воспринял как отправление рубля в свободное плавание. В итоге рубль три дня подряд обновлял исторические минимумы.

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Заслуженный экономист Азербайджана Октай Ахвердиев считает отказ азербайджанских пунктов обмена валют от приема рублей вполне естественным процессом.

«Это вполне логично, так как нет спроса. Банкам это стало просто невыгодно», - отметил собеседник агентства.

По его словам, если кто-то отсюда едет в Россию, то ему выгоднее выехать из страны с долларами, потому что там потребности в долларе больше, чем в Азербайджане. А здесь у него будут покупать доллары по другому, более низкому курсу.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что рубль из-за нефти и российской агрессии на Донбассе продолжает падать.