Нацбанк хочет расширить возможности украинцев рассчитываться безналично

Регулятор работает над соответствующим проектом в сотрудничестве с Минэкономразвития.

Национальный банк Украины в сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли работает над поэтапным внедрением в течение 2019 - 2020 годов требований к субъектам хозяйствования о принятии электронных платежных средств в оплату за товары и услуги.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на заместителя директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольги Васильеву.

По информации регулятора, речь идет о количественном и качественном росте сети приема платежных карточек в Украине посредством обновления требований постановления Кабинета министров Украины №878.

Регулятор отметил, что в последние годы в Украине наблюдается стабильный рост объемов и доли безналичных операций, однако их активное развитие сдерживает недостаточно разветвленная платежная инфраструктура.

«Доля безналичных операций с использованием платежных карт за последние 3 года выросла на 14 процентных пунктов и на конец 2017 года составила 39,3%. Количество торговых терминалов в Украине с начала 2015 года выросло на 30%. По результатам прошлого года их количество на 1 млн населения достигло 6 тысяч штук, но в европейских странах этот показатель в несколько раз больше», - приводятся в сообщении слова Васильевой.

В НБУ пояснили, что необходимо расширить перечень платежных устройств и сервисов для безналичной оплаты пользователями, используя не только физический платежный терминал.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины в 2010 году постановлением №878 обязал субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продажи товаров, общественного питания и услуг и использующих регистраторы расчетных операций, перейти на обязательный прием специальных платежных средств.

В текущем году Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, обязывающий предпринимателей обеспечить возможность безналичной оплаты покупателями товаров и услуг. По информации в ряде СМИ, постановление предусматривает обязательную установку предпринимателями POS-терминалов, дающих возможность совершать оплату банковскими картами.