Из Украины уходит в три раза больше дивидендов, чем заходит инвестиций - президент ЕБА

По его словам, в Украину в январе-марте ежемесячно приходило 100 млн долл. инвестиций и выводилось 300 млн долл. дивидендов.

В Украину за период января-марта ежемесячно приходило 100 млн долл. инвестиций и выводилось 300 млн долл. Дивидендов, заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала на брифинге в Киеве.

Читайте такжеБюджетная дыра vs улучшение бизнес-климата: перспективы введения налога на выведенный капитал

«В прошлом году прямые иностранные инвестиции составили около 2 млрд долл., но из страны ушло такое же количество денег в виде дивидендов. Поэтому чистого притока нет. С начала года цифры выглядят еще хуже. У нас есть данные за три месяца (январь-март - УНИАН). Темпы притока прямых иностранных инвестиций замедлились до менее 100 млн долл. в месяц, отток в виде дивидендов увеличился. Из Украины уходит 300 млн долл. каждый месяц в виде дивидендов», - сказал он.

По словам Фиалы, ускорение экономического роста до 5-7% в год, на которое ориентируется правительство, возможно лишь в случае увеличения внутренних инвестиций до 25% ВВП с нынешних 15% ВВП.

«Мы видим, что за последние 12 лет Украина очень сильно отстает, и уровень внутренних инвестиций лишь 15% от ВВП. Этого очень мало. Для того, чтобы страна развивалась теми темпами, которые заявило недавно правительство, 5-7% ВВП (экономического роста ежегодно - УНИАН), доля внутренних инвестиций в ВВП должна быть как минимум 25%», - подчеркнул Фиала.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерного капитала нерезидентов) за 2017 год составили 1,871 млрд долл.