ГФС по итогам проверок доначислила 10 миллиардов налогов

Этот показатель в 2,6 раза превышает объемы доначислений за аналогичный период прошлого года.

Государственная фискальная служба Украины по результатам контрольно-проверочной работы в первом квартале 2018 года доначислила к уплате в бюджет 10,3 млрд грн налогов и сборов, что на 6,4 млрд грн, или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Как сообщила пресс-служба ГФС, проверке подвергаются только рисковые налогоплательщики, при этом количество проверок для документального подтверждения рисков за последние 5 лет сократилось почти в 4 раза.

Также в ГФС отметили, что более половины внеплановых проверок проводится не по инициативе ГФС, а по иным причинам, включая ликвидацию и реорганизацию налогоплательщика, решения судов, инициативу самого налогоплательщика.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в 2017 году провела 652 внеплановые документальные проверки налогоплательщиков, по которым доначислила 8,1 млрд грн налогов и сборов.