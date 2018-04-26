МВФ снова напомнил Украине об условиях для получения нового транша

В Фонде отметили, что для получения нового транша Украина должна повысить цены на газ, запустить Антикоррупционный суд и отчитаться о выполнении бюджета.

В МВФ остро обеспокоены продолжением сотрудничества с Украиной. Которое, судя по всему, зашло в тупик из-за нежелания украинского правительства поднимать цены на газ для домохозяйств до уровня цен для промышленности.

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Об этом сообщает Новое время.

"Я еще понимаю задержки с этим судом, но поднять цены на газ можно распоряжением правительства всего за один день", - заявил высокопоставленный сотрудник МВФ.

"Мы обеспокоены тем, что цены на газ стали политическим вопросом, - подчеркнул и Пол Томсен, глава европейского департамента МВФ. - Для Украины критически важно деполитизировать эту тему, чтобы выполнить программу сотрудничества”.

При этом в МВФ отмечают: для поступления следующего транша Украине необходимо не только провести реформу цен на газ и запустить Антикоррупционный суд, но и отчитаться о выполнении бюджета, - в том должен быть выдержан дефицит на уровне 2,5 % ВВП.

Также Томсен отметил, что Украине нужно провести существенные структурные реформы, чтобы достичь мощного экономического роста в среднесрочной перспективе.

Он завершил обсуждение таким резюме: "Украина должна себя чувствовать в экономическом плане не хуже Польши".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду без обсуждения. Документ предусматривает продление специальных обязательств национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

Цена на газ для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов более постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.