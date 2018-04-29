Баланс недели: миссия МВФ – в Киеве, гривня – на дне, правительство – в проекте

Центральная избирательная комиссия Украины на минувшей неделе обнародовала окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду, состоявшихся 26 октября. Список парламентариев был опубликован в официальной прессе, что позволило политологам и экономистам возобновить дискуссии о составе коалиции и нового правительства. Премьер-министр Арсений Яценюк на пресс-конференции в пятницу, 14 ноября, предложил свой вариант состава нового Кабмина и назвал главные его задачи. Это - реализация положений Соглашения об ассоциации с ЕС и программы сотрудничества с МВФ, в том числе, в части внедрения крайне непопулярных реформ.

Говоря о персональном составе КМУ, Яценюк предложил сохранить посты глав МВД, МИДа, Минобороны и Минюста за нынешними министрами - Арсеном Аваковым, Павлом Климкиным, Степаном Полтораком и Павлом Петренко. Остальных Яценюк предложил заменить и ввести должности аграрного вице-премьера и вице-премьера по вопросам европейской интеграции с приглашением на этот пост «европейского политика». По информации УНИАН, таким политиком может стать экс-президент Польши Александр Квасневский.

Однако заявление Яценюка не сняло главную интригу – каким же будет новое правительство? Некоторые предложенные Яценюком кандидаты на министерские должности уже успели прокомментировать действия премьера. В частности, Анна Гопко, которую Арсений Петрович видит главой Министерства экологии и природных ресурсов, отказалась от работы в правительстве, заявив, что «имеет другие планы в жизни». А Павел Розенко, которого Яценюк предлагает назначить министром социальной политики, на своей странице в соцсети Facebook отметил: «Уровень троллинга достиг максимума».

Между тем, сформировать Кабмин нужно как можно скорее. Ключевые кредиторы, в первую очередь, Международный валютный фонд, готовы работать только с новоназначенными министрами. Как заявил на минувшей неделе замглавы Департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей, Фонд ждет новое правительство.

«Мы подтверждаем, что 11 ноября в Киев прибыла миссия Фонда, и она оценивает экономическую ситуацию в стране. Однако все переговоры о дальнейшей реализации программы сотрудничества (объемом 17 млрд долл. - УНИАН) возобновятся только с приходом нового Кабинета министров», - подчеркнул Мюррей.

Угля и газа

Вместе с изменениями в органах госвласти основной темой минувшей недели продолжала оставаться энергетика. В пятницу, 14 ноября, в Киев на знакомство с властями прибыл новый еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шевкович. Он уже заявил, что готов поддержать курс Украины на диверсификацию поставок энергоресурсов и снижение зависимости от России. В свою очередь министр энергетики Украины Юрий Продан, который не попадает в новый состав правительства, заявил, что рассчитывает на помощь Еврокомиссии в будущих переговоров с «Газпромом» о «летней» цене на газ в 2015 году.

Также министр сказал, что до конца года «Нафтогаз» при необходимости закупит у «Газпрома» 1,5 млрд кубометров газа и осуществит предоплату за него уже к концу ноября. Еще 1 млрд закупят в течение первого квартала 2015 года. Необходимость закупки обусловит ухудшение погодных условий и увеличение объемов потребления топлива.

Актуальной темой минувшей недели стал и импорт Украиной энергетического угля. Наша страна, испытывающая дефицит угля в объеме порядка 5 млн тонн из-за войны на востоке, столкнулась с ситуацией, когда едва ли не единственным источником пополнения угольных запасов остались Россия и подконтрольные боевикам шахты Донецкой и Луганской областей. Альтернативный источник топлива – уголь из Южной Африки оказался для Украины закрытым в результате действий Генеральной прокуратуры.

В правоохранительном ведомстве решили проверить условия подписания и выполнения единственного контракта на поставку в Украину 1 млн тонн южноафриканского топлива. С этой целью, в понедельник, 10 ноября, в Генпрокуратуру в качестве свидетеля был вызван глава Минэнергоугля. Продан не раскрыл деталей допроса, однако сам факт разбирательств обусловил решение поставщика угля – компании «Steel Mont Trading Ltd» - срочно пересмотреть контракт и сократить поставки до 500 тыс тонн без возможности возвращения к первоначальным объемам.

В среду, 12 ноября, на заседании правительства Продан сообщил, что «Steel Mont Trading Ltd» отказывается от дальнейшего сотрудничества с Украиной, а поиск новых поставщиков займет, по меньшей мере, полтора месяца, что недопустимо в разгар отопительного сезона. К тому же существующие ценовые предложения на других рынках – США и Австралии – на 15-20% выше южноафриканского. В этой связи, отметил Продан, Украине не остается ничего, кроме как обратиться за топливом к России.

В ответ премьер-министр Арсений Яценюк потребовал от СБУ разобраться в сложившейся ситуации, представляющей, по его словам, угрозу национальной безопасности. Кроме того, Кабмин принял решение ввести квотирование и лицензирование экспорта угля украинскими предприятиями, вплоть до запрета экспорта угля дефицитных марок, прежде всего «А» и «Т», представляющих так называемый энергетический уголь.

В результате в четверг, 13 ноября, стало известно, что Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» закупит до конца 2014 года 509 тыс. тонн российского угля по 80 долл. за тонну для нужд трех своих теплоэлектростанций. Кроме того, планы купить уголь в РФ озвучил крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК. Предположительный объем закупки составит порядка 2,6 млн тонн угля.

Гривня обновила минимум

В начале минувшей недели Национальный банк дважды обновлял исторический минимум курса национальной валюты, опустив его сначала до 14,8 грн за доллар, а затем до 15,7 грн за доллар. Для стабилизации рынка 13 ноября Нацбанк поднял учетную ставку - ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств – до 14% с 12,5%, и договорился с крупнейшими банками страны «держать» курс на уровне не более 15-16 грн за доллар.

Насколько долговечной окажется договоренность Нацбанка с банкирами – вопрос открытый. Эксперты предположили, что валютный курс будет «лихорадить» и дальше. В свою очередь НБУ настоятельно рекомендовал финансистам и населению не поддаваться панике и следить за валютными котировками исключительно на официальном сайте НБУ.

Кроме того, регулятор предложил обсудить и утвердить кодекс этики валютных дилеров, предусматривающий среди прочего «запрет на проведение сделок на межбанковском валютном ринке в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

В четверг-пятницу курс гривни стабилизировался и закрепился на отметке 15,42/15,73 грн за доллар.

Инвесторы считают убытки

Двукратная девальвация гривни сказалась на объеме иностранных инвестиций. Согласно обнародованным на минувшей неделе данным Госстата, за 9 месяцев года он сократился на 15% - до 48,5 млрд долл.

В то же время, сальдо внешней торговли по итогам 9 месяцев оказалось положительным и составило 803 млн долл. Экспорт с начала года упал на 7,7% - до 42 млрд долл, а импорт – на 25%, до 41,2 млрд долл. В то же время, по мнению аналитиков, положительное торговое сальдо будет сведено к нулю сразу же, как только Украина начнет закачку импортного топлива для прохождения отопительного сезона.

Олеся Сафронова (УНИАН)