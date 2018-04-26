Министр финансов напомнил, что должна сделать Украина для получения новой финпомощи от ЕС

По словам Данилюка, наша страна до утверждения новой макрофинансовой помощи ЕС должна выполнить условия предыдущей программы.

Украина до утверждения новой программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза должна выполнить все условия предыдущей программы макрофинансовой помощи ЕС.

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Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк, подводя итоги рабочей поездки в Брюссель (Бельгия), где он провел ряд встреч с представителями Еврокомиссии и Европарламента.

«Полностью согласен с евродепутатами - у нас впереди еще очень много работы, и Украина не имеет права останавливаться на достигнутом. До утверждения новой программы должны выполнить мероприятия, не выполненные по предыдущей, третьей программе макрофинансовой помощи ЕС», - написал министр.

Он напомнил, что среди этих условий автоматическая верификация электронных деклараций, внедрение кредитного реестра Национального банка, внедрение системы верификации владельцев компаний, отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

«Выполнение этих условий в рамках новой программы - вполне реально. Вопрос только в преодолении корыстных интересов и в наличии политической воли», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предложила Совету Европейского Союза и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами.