Нацбанк приостановил применение к банкам штрафов за нарушение нормативов открытой валютной позиции

Соответствующее решение закреплено постановлением правления от 12 ноября 2014 года №722.

Согласно постановлению, до 2 декабря регулятор также отменяет штрафные санкции за несоблюдение требований к порядку формирования и хранения обязательных резервов.

Указанным постановлением регулятор снял также ограничение по досрочному погашению банками займов в иностранной валюте от нерезидентов на условиях субординированного долга при направлении соответствующих средств на увеличение уставного капитала банка-заемщика. В постановлении также предусмотрено, что запрет не распространяется на случаи, когда досрочное погашение кредитов от нерезидентов проводится за счет средств, привлеченных резидентом-заемщиком по другому кредитному договору с нерезидентом, если такой договор предусматривает более поздний срок выполнения обязательств заемщика.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов.

Национальный банк Украины со 2 сентября сократил лимит открытой валютной позиции банков в 5 раз - с 5 до 1%, что по мнению регулятора дало бы возможность повысить поступление валюты на рынок.