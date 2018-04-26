Госдолг Украины с начала года превысил $77 миллиардов

В гривневом эквиваленте госдолг сократился на 4% - до 2,1 триллиона гривень.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом квартале 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,06 миллиарда долларов, или на 1,4%, - до 77,37 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 88,09 миллиарда гривень, или на 4,1%, - до 2,054 триллиона гривень.

Отмечается, что в структуре госдолга рост в валюте обусловлен увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке.

По данным Минфина, снижение долга в гривневом эквиваленте обусловлено погашением задолженности по кредитам международных финансовых организаций и по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте.

Правительство планирует сократить уровень государственного и гарантированного государством долга Украины до 60% ВВП к 2020 году с 72% на конец 2017 года.