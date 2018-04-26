Курс валют на завтра: НБУ укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 27 апреля: 100 USD – 2623,0047 гривни; 100 EUR – 3191,6721 гривни; 10 RUR – 4,1899 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2623,0047 (26 апреля – 2627,0545)

100 EUR – 3191,6721 (26 апреля – 3201,0659)

10 RUR – 4,1899 (26 апреля – 4,2544)

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Как сообщает УНИАН, 26 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,21 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,87/31,91 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4168/0,4175 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,23 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 654 сделки на сумму 453,02 миллиона долларов.