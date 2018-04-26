АМКУ проверяет ценообразование на рынке финуслуг

В рамках проверки АМКУ запросил информацию у 51 банка.

Антимонопольный комитет Украины проводит комплексное исследование соблюдения прав потребителей финансовых услуг в части комиссий при осуществлении денежных переводов, в рамках которого запросил информацию у 51 банка, в том числе у всех государственных.

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Об этом сообщила Государственный уполномоченный в Антимонопольном комитете Украины Анна Артеменко в соцсети Facebook, комментируя заявление одного из учредителей проекта Monobank (банк без отделений) о запросе АМКУ в адрес партнера проекта "Универсал банка" о конкурентности тарифов на р2р-переводы (перевод между картами).

"Требования были направлены 51 банку, в том числе всем государственным банкам и банкам с государственной долей. Это комплексное исследование, направленное в том числе на изучение вопросов ущемления прав потребителей, которые платят комиссии при переводах. Исследование также будет охватывать вопросы, могут ли банки с большой долей на рынке диктовать свои правила игры", - пояснила представитель АМКУ.

По ее словам, проведение такого исследования обосновывается увеличением количества переводов из-за границы, и система р2р-переводов используется для сравнительного анализа, так как с технологической точки зрения несущественно отличается от переводов из-за границы.

Справка УНИАН. В ноябре 2017 года экс-топ-менеджеры "ПриватБанка", покинувшие финучреждение после его национализации и создавшие ИТ-компанию Fintech Band, объявили о полноценном запуске первого в Украине мобильного банка без отделений.