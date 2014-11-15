Яценюк исключает закупку угля в так называемых ”ЛНР” и ”ДНР”



Об этом он заявил в эфире программы “Шустер-Live” на Первом национальном в пятницу вечером.

“После того, как правоохранительные органы на весь мир заявили, правда потом не доказали, что проверяют закупку угля, россияне сразу потерли руки, потому что ЮАР отказалась поставлять уголь. И у нас сейчас два варианта: или у России покупать, или покупать у ”ЛНР” и ”ДНР”. Кто нас будет считать нормальными и адекватными людьми, если мы дадим команду покупать уголь у ”ЛНР” и ”ДНР”? Это преступление, это финансирование терроризма. Мы осознаем, что это уголь дешевле, но они на эти деньги покупают оружие и стреляют наших ребят”, - сказал Яценюк.

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В то же время премьер отметил, что на сегодняшний день бюджетных денег на закупку угля у России украинские власти не выделяют, но отдельные частные компании начали покупать уголь у россиян. Поэтому Яценюк считает необходимым, чтобы Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопрос введения в действие пакета санкций против РФ.