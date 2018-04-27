Нацбанк вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны

08:59, 27 апреля 2018
Финансы
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Монеты могут служить до 20 лет / фото УНИАН

Они постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала. В течение 2019-2020 годов Нацбанк введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривень.

Специально изымать бумажные банкноты не будут. Просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца.

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В НБУ объяснили, что монеты могут служить до 20 лет, а бумажные в среднем около года. Плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать. 

Ранее сообщалось, что государство заказало 140 миллионов одногривневых монет и 145 миллионов - двугривневых. 

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Теги: #деньги#НБУ#монеты