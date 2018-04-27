Нацбанк вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны

Они постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала. В течение 2019-2020 годов Нацбанк введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривень.

С сегодняшнего дня, 27 апреля, Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны.

Они постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала. В течение 2019-2020 годов Нацбанк введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривень.

Специально изымать бумажные банкноты не будут. Просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца.

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В НБУ объяснили, что монеты могут служить до 20 лет, а бумажные в среднем около года. Плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать.

Ранее сообщалось, что государство заказало 140 миллионов одногривневых монет и 145 миллионов - двугривневых.