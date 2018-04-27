Венесуэла продала национальной криптовалюты на $3,3 миллиарда

Венесуэла будет использовать Petro для покупки золота, заключения валютных контрактов госинститутами и продажи-покупки недвижимости.

Объем предварительной продажи венесуэльской криптовалюты Petro составил 3,338 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, полученные от продажи деньги будут направлены в центробанк страны для последующей продажи через аукционы дополнительной обменной системы DICOM.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту Petro, став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с Petro президент намерен создать четыре экономические зоны.

Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за Petro, все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в Petro, а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. В настоящее время в стране, помимо меняющегося курса в DICOM, существует также курс "черного рынка", который не признается властями, но в зависимости от которого работают все уличные менялы.