Нацбанк не верит в скорое решение проблемы неработающих кредитов

Без дополнительных механизмов прогресса в решении этой проблемы не будет.

Объем неработающих кредитов в украинских банках в денежном выражении остается практически неизменным, и без дополнительных механизмов прогресса в решении этой проблемы в ближайшие год-полтора не будет.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, ссылаясь на директора департамента финансовой стабильности НБУ Виталия Ваврищука.

По его словам, для активизации работы по решению проблемы неработающих кредитов необходимо принять закон, регулирующий деятельность компаний по управлению задолженностью, начать практику использования данных кредитного реестра НБУ при оценке банками рисков, ввести новое законодательство о банкротстве и завершить судебную реформу.

По оценкам регулятора, доля неработающих кредитов в портфелях украинских банков постепенно снижается, но в основном за счет выдачи новых кредитов, в то время как в денежном выражении объем таких кредитов остается практически неизменным.

При этом, как отметили в НБУ, наихудшая платежная дисциплина среди крупных бизнес-групп, и свыше 90% кредитов топ-5 бизнес-групп (по объемам привлеченных от украинских банков кредитов) является неработающими.

Нацбанк подчеркивает, что в будущем будет тщательно мониторить риски концентрации в банковском секторе.

Среди уже предпринятых шагов для решения этой проблемы в НБУ назвали раскрытие статистики о неработающих кредитах, создание благоприятных регуляторных условий для реструктуризации кредитов, устранение большинства налоговых препятствий для списания таких кредитов.

Справка УНИАН. По оценкам НБУ, доля «неработающих» кредитов в банковской системе Украины превышает 50%, в том числе самый высокий показатель нерабочих кредитов в кредитном портфеле госбанков – на уровне около 70%.