Кредитование бизнеса становится реальностью: вступает в силу соглашение с МБРР

Порошенко ратифицировал Гарантийное соглашение между Украиной и МБРР для кредитования малого и среднего бизнеса.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", принятый Верховной Радой 5 апреля.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что соглашение создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами, привлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиционных ресурсов в объеме 150 млн долларов под государственные гарантии.

Документ предусматривает получение ПАО "Укрэксимбанк" как заемщиком кредитных средств Международного банка реконструкции и развития для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала.

"Реализация проекта доступа к долгосрочному финансированию окажет положительное влияние на развитие малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, сохранение существующих и создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении.