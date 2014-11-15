Еврокомиссия ожидает от Украины и России выполнение обязательств по поставке газа зимой



Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шевчович.

В частности, на вопрос, что он может сказать о последних газовых договоренностях с Россией, достигнутых в конце октября, а также можно ли говорить о том, что проблема поставок российского газа в страны ЕС через территорию Украины перед началом зимы была решена, еврокомиссар пояснил, что достигнутые соглашения должны стать основой для решения вопроса поставок российского газа в Украину в зимний период, что в итоге также должно посодействовать безопасным поставкам газа в ЕС.

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”Комиссия продолжает наблюдать за ситуацией очень внимательно и ожидает от обеих сторон выполнения своих обязательств”, - подчеркнул Шевчович.