НБУ перечислил в госбюджет первый транш прибыли на 15 миллиардов

Перечисление оставшейся суммы в размере 29,6 миллиарда гривень будет реализовано в течение 2018 года.

Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины первый транш своей прибыли за 2017 года в объеме 15 миллиардов гривень, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

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В НБУ напомнили, что совет НБУ утвердил прибыль к распределению регулятора за прошлый год к перечислению в госбюджет в 2018 году в размере 44,6 миллиарда гривень.

Также сообщается, что перечисление оставшейся суммы в размере 29,6 миллиарда гривень будет реализовано в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в 2017 году перечислил в государственный бюджет 44,4 миллиарда гривень своей прибыли за 2016 год.

Госбюджет Украины на 2018 год предполагает перечисление в казну части прибыли НБУ за 2017 год в размере 50,5 миллиарда гривень.