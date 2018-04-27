Госбюджет ушел в минус почти на 21 миллиард гривень

Годом ранее дефицит госбюджета был более чем вдвое ниже.

Государственный бюджет Украины за январь-март 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 20,564 миллиарда гривень, что более чем вдвое выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом на уровне 3,001 миллиарда гривень против профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 4,005 миллиарда гривень.

Также сообщается, что профицит местных бюджетов за первый квартал составил 17,563 миллиарда гривень.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина в марте выплатила 1,4 миллиарда долларов бюджетных средств по внешним долгам.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 миллиарда гривень, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.