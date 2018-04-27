Конфликт с Украиной обошелся России по меньшей мере в 50 миллиардов долларов – эксперт

Предпосылки для ослабления торговых связей между странами появились еще до аннексии Крыма и войны на Донбассе.

За последние годы российская экономика потеряла из-за конфликта с Украиной по меньшей мере 50 млрд долларов, а оккупация Крыма стала тяжелой ношей для российского федерального бюджета.

Об этом говорится в докладе «Россия–Украина: цена развода», подготовленном директором по проблемам международного развития Института современного развития, членом экспертной группы «Европейский диалог» Сергеем Куликом. Текст доклада опубликовала и проанализировала «Новая газета».

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Кулик, как отмечается, приводит расчеты, согласно которым сворачивание кооперации с Украиной привело к необходимости вливаний десятков миллиардов долларов в целый ряд секторов и программ, что ухудшает и без того сомнительные перспективы экономического роста в России.

Предпосылки для ослабления торговых связей между странами появились еще до аннексии Крыма и войны на Донбассе. На пике — в 2011 году — двусторонний торговый оборот достиг максимума в $50,6 млрд и с тех пор плавно снижался, опустившись до $39,6 млрд к концу 2013 года. Однако по степени диверсификации торговых связей и специфике своих запросов Украина по-прежнему заметно выделялась среди всех прочих партнеров РФ.

Указывается, что если бы Москва не стала препятствовать подписанию Киевом Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (СА), то сокращение товарооборота происходило бы с небольшой скоростью. Вместо этого произошел драматический разрыв, в результате которого российский экспорт в Украину сократился в 3 раза по сравнению с 2013 годом (с $24 млрд до $8 млрд).

По некоторым группам товаров (парфюмерно-косметические изделия, железнодорожная техника, стекло и др.) доля украинского рынка составляла более 20% — во многих случаях российские поставщики так и не смогли найти альтернативные рынки.

Одно только импортозамещение по линии ОПК, потеря заказов на украинских гражданских предприятиях и риски для банковского сектора обошлись России в $50 млрд — это, как указывает Кулик, в 5 раз больше, чем ожидавшийся ущерб от ассоциации Украины с Европой.

Особой статьей расходов в «разводе» стала аннексия Крыма, которая «оказалось очевидной неожиданностью для экономического блока [российского] правительства».

На обустройство жизни в оккупированом регионе с 2014 года из федерального бюджета РФ было потрачено от 300 до 470 млрд рублей. Оживить экономический рост не удалось, зато зависимость Крыма от бюджетных вливаний устойчиво растет каждый год: в 2018 году доходы полуострова на 77% обеспечиваются финансовыми ресурсами из Москвы.

Ранее в Госдепартаменте США заявляли, что из-за введенных Вашингтоном санкций российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов.