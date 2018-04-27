Проверки по-новому: Минфин разработал порядок ревизии госвыплат

Соответствующий законопроект предполагает возврат неправомерно полученных у государства средств.

Министерство финансов Украины разработало законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат, и обнародовало его на своем сайте для общественного обсуждения.

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Как сообщается на сайте Минфина, законопроект определяет основные этапы верификации. В частности, при обращении физического лица за государственными выплатами проводится превентивная верификация, при предоставлении госвыплат - текущая верификация, а после завершения госвыплат - ретроспективная верификация.

Также законопроект определяет порядок возврата неправомерно полученных государственных выплат.

Минфин отметил, что проведение верификации будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повысит адресность госвыплат и оптимизирует бюджетные расходы.

Также сообщается, что после публичного обсуждения Минфин представит законопроект на рассмотрение Кабинета министров и Верховной Рады.

Справка УНИАН. Верификация государственных выплат представляет собой комплекс мер по сбору и проверке достоверности информации, подтверждающей право на получение государственных выплат и их размер.