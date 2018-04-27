Предприниматели на пенсии освобождаются от уплаты единого взноса - Верховный суд

В решении суда отмечается, что такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Верховный суд Украины пришел к выводу, что физические лица-предприниматели на пенсии освобождаются от уплаты единого взноса.

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Как сообщает портал Судебной власти, суд решил, что физические лица-предприниматели, в том числе те, которые избрали упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают пенсию или социальную помощь, передает «Радио Свобода».

В решении отмечается, что такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Верховный суд отметил, что освобождение физического лица-предпринимателя, избравшего упрощенную систему налогообложения, от уплаты единого взноса возможно при наличии двух условий: во-первых, такое лицо должно иметь статус пенсионера по возрасту или человека с инвалидностью; во-вторых, получать согласно закону пенсию или социальную помощь.

С января по декабрь 2018 года размер минимального единого взноса составляет 819 гривень.

Как сообщал УНИАН, сумма выплат Пенсионного фонда Украины в 2017 году составила 291,5 млрд грн (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий января 2018 года в сумме 10,0 млрд грн), что на 13%, или 38,1 млрд грн больше, чем за 2016 год.

В бюджет Пенсионного фонда Украины по 2017 год из всех источников финансирования поступило 292,4 млрд грн, из которых собственные поступления составили 158,3 млрд грн, что на 47,2 млрд грн больше по сравнению с 2016 годом.