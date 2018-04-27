Судьба Prozorro: выживут ли прозрачные госзакупки

Электронная система государственных закупок Prozorro, совершившая за последние два с половиной года революцию в сфере госзакупок в Украине, осушила привычное коррупционное болото и лишила покоя многих.

С одной стороны, обеспокоились государственные заказчики, привыкшие к закрытости закупок. В другой, возбудились политики-популисты, пытающиеся протолкнуть убивающие систему законопроекты вроде «Покупай украинское, плати украинцам». С третьей, встревожилось правительство, недовольное блокированием тендеров Антимонопольным комитетом.

Неравнодушие политиков, чиновников и бизнеса вполне объяснимо - в 2017 году через Prozorro было проведено тендеров на более чем 500 млрд гривен. И похоже, что у печально известного законопроекта «Покупай украинское, плати украинцам», позволяющего «отечественному» бизнесу гарантировано побеждать в тендерах, даже предлагая на 40% выше цены конкурентов, немного шансов быт принятым в парламенте. Ведь, по итогам прошлого года, 99,84% договоров госзакупок в Prozorro было заключено именно с украинскими компаниями, хотя авторы законопроекта позиционируют его как защиту от «засилия» иностранного бизнеса. Об отсутствии перспектив принятия закона «Покупай украинское» во втором чтении заявила и первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

Таким образом, несбалансированными остались интересы двух групп - государственных заказчиков и правительства.

Первые не прониклись любовью к открытой и конкурентной процедуре торгов в Prozorro, которая применяется в закупках товаров (на сумму более 200 тыс гривен) и работ (на сумму более 1,5 млн гривен). Чтобы не применять прозрачную процедуру и по старинке заключать прямые контракты с «правильным» бизнесом, госзаказчики объявляют несколько тендеров по 199 тыс гривен.

Один из ярких примеров - Гайсинский городской совет на Винничине уже в конце января начал готовится к следующему Новому году и для этих целей заключил шесть прямых договор по 199 тыс гривен каждый.

Еще один «креативный» ход государственных заказчиков - прописать дискриминационные требования к поставщику. Таким образом, участник тендера с наилучшим ценовым предложением часто проигрывает из-за отсутствия двух справок или трех подписей.

С другой стороны, недовольно и правительство, ведь Антимонопольный комитет в прошлом году отменил тендер на закупку сканеров для таможни, что не на шутку рассердило премьер-министра Владимира Гройсмана. Глава правительства заявил, что в АМКУ действует группа лиц, которая из коррупционных соображений блокирует тендеры.

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Позицию премьера поддержал президент Украины Петр Порошенко и в апреле представил новый законопроект по улучшению работы системы Prozorro, призванный, с одной стороны, урезонить недобросовестных заказчиков, с другой - усложнить обжалование тендеров в АМКУ.

Основные нормы законопроекта: уменьшения «порога» закупок до 50 ты. гривен, возможность для победителя тендера исправить ошибки в документации в течении одного рабочего дня, а также увеличение платы за обжалование тендера в АМКУ с 5 тыс гривен до 1,5% от ожидаемой стоимости закупки с верхним порогом в 600 тыс гривен.

И если первые две нормы теоретически позволят уменьшить возможности для дробления тендеров и предоставить бизнесу шанс исправить ошибки в документации, то норма об удорожании обжалования вызывает вопросы. Ведь в случае принятия законопроекта парламентом, недобросовестные заказчики могут продолжать предъявлять дискриминационные требования к участникам тендеров, и последним для защиты своих интересов придется расставаться с большими суммами, что далеко не всегда имеет экономический смысл.

Тем более, международная организация Transparency International, стоящая у истоков создания Prozorro, ранее отмечала, что работа АМКУ по рассмотрению жалоб участников госзакупок в целом эффективна и последовательна, а основной проблемой является низкое качество тендерной документации, подаваемой заказчиками.

Иными словами, заказчики могут и дальше, случайно либо специально формировать дискриминационные условия проведения торгов, а обжалование их действий станет дорогим удовольствием для бизнеса.

Пройдет ли законопроект в парламенте и будет ли содержать неожиданные «подводные камни» - покажет время, однако очевидно одно - контроль над 20 миллиардами долларов государственных закупок не прекратит бередить умы чиновников и бизнесменов.

Максим Шевченко