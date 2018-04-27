Активы работающих банков с начала года сократились на 40 миллиардов гривень

По данным НБУ, в марте активы банков выросли на 2,673 млрд грн.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за март 2018 года выросли на 2,673 млрд грн, или на 0,2%, – до 1,296 трлн грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года - за первый квартал - активы работающих банков сократились на 40,544 млрд грн, или на 3%.

Обязательства банков выросли на 0,1% в марте, но при этом сократились на 3,1% с начала года - до 1,136 трлн грн.

Капитал банков вырос на 1,2% в марте, но при этом сократился на 2,5% с начала года - до 159,6 млрд грн.

Также сообщается, что на начало апреля в Украине работало 82 банка, как месяцем ранее и на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 млрд грн, или на 6,4%, – до 1,336 трлн грн.