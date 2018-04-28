Баланс недели: лес-кругляк в обмен на деньги ЕС, замедление промпроизводства и миллиарды на безопасность на дорогах

Украине, как воздух, нужны деньги. В первую очередь, чтобы быть готовой к погашению огромных долгов, дамокловым мечем зависших над страной. Облегчить пиковые нагрузки выплат могло бы сотрудничество с МВФ, но оно под большим вопросом. Еще есть надежда на сотрудничество с Евросоюзом, который также предоставляет Украины деньги в рамках макрофинансовой помощи. Хотя и с этим не все так просто. К примеру, в 2017 году мы так и не получили от ЕС 600 млн евро, поскольку не выполнили ряд условий.

В марте этого года появилась информация, что Европейская комиссия предлагает Совету ЕС и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Но чтобы их получить, придется выполнить практически те же условия: ввести автоматическую верификацию электронных деклараций, внедрить кредитный реестр Национального банка, провести верификацию владельцев компаний, а также отменить скандально известный мораторий на экспорт леса-кругляка.

Чтобы урегулировать этот вопрос, министр финансов Александр Данилюк (его, как известно, Генпрокуратура подозревает в неуплате налогов, а журналисты нашли незадекларированную в Лондоне квартиру) специально с рабочей поездкой отправился в Брюссель (Бельгия), где провел ряд встреч с представителями Еврокомиссии и Европарламента. Правда, результаты переговоров нулевые – министру пришлось только соглашаться с критикой.

«Полностью согласен с евродепутатами - у нас впереди еще очень много работы, и Украина не имеет права останавливаться на достигнутом. До утверждения новой программы должны выполнить мероприятия, не выполненные по предыдущей, третьей программе макрофинансовой помощи ЕС», - написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Между тем, министр признался - выполнить условия ЕС вполне реально, и перевел все стрелки на президента Петра Порошенко.

«Выполнение этих условий в рамках новой программы - вполне реально. Вопрос только в преодолении корыстных интересов и в наличии политической воли», - отметил Данилюк.

Что касается выставленных условий, то часть из них вызывает удивление. Ведь автоматическая проверка электронных деклараций должна уже давно работать – иначе, какой смысл декларировать доходы, если до сих пор никого не привлекли к ответственности за невесть откуда свалившиеся сказочные богатства?

Наиболее анекдотичной из списка условий выглядит отмена моратория на экспорт необработанного леса-кругляка. Несмотря на существующий запрет, лесозаготовители нашли лазейки, чтобы и дальше вывозить древесину за границу. Правда, теперь это не кругляк, а «квадратняк» – предприниматели путем нехитрой манипуляции «запретный плод» превращают в легальный товар. Получается бред – лес шурует за рубеж, аж гай шумит, а Украина не может получить макрофинансовую помощь, потому что формально действует мораторий на экспорт древесины.

Темп роста промпроизводства замедляется

Актуальность получения дополнительных вливаний в экономику Украины подтверждает опубликованная на уходящей неделе Государственной службой статистики информация о том, что темп роста промышленного производства в марте замедлился и в годовом выражении составил 1%. В феврале этот показатель был на уровне 1,9%, а в январе – 3,6%. Тенденция, мягко говоря, неутешительная.

Наибольшее падение в годовом выражении наблюдается в производстве электрооборудования (16,3%), производстве мебели и другой продукции (15%), а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (14,7%).

Что вызвало такую негативную тенденцию – пока не ясно. Вполне возможно, что причиной тому стал специальный режим потребления газа для предприятий. Произошло это как раз в начале марта, во время очередной украинско-российской «газовой» войны. Тогда Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа по транзиту, однако российский монополист в последнюю минуту решил не поставлять газ по контракту и вернул полученную предоплату. Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

Украинцам этот период запомнился флешмобом «прикрути» от президента Петра Порошенко, который попросил «поубавить» отопление в жилищах.

Стоит отметить, что, несмотря на не совсем оптимистичную цифру Госстата, химическая промышленность показала рост - 39,4%, а производство компьютеров, электронной и оптической продукции - 32,3%. Тенденции по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха также были положительными – рост составил 22,8%.

Также на уходящей неделе свою оценку состоянию украинской экономики дало международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, подтвердив долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

«Прогноз «стабильный» отражает наши ожидания того, что украинское правительство будет проводить реформы, необходимые для предоставления пятого транша в рамках программы расширенного финансирования МВФ. Эти средства вместе с дополнительной финансовой поддержкой со стороны международных организаций-доноров помогут Украине выполнить внешние обязательства со сроками погашения в ближайшие 12 месяцев», - сказано в сообщении агентства.

Вместе с тем в агентстве отметили, что пятый транш кредита МВФ, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне текущего года, может стать последним для Украины до 2020 года.

«Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года», - сказано в отчете агентства.

В S&P напомнили, что Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на сумму 24 млрд долларов, а осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Но МВФ, как и ЕС, тоже выдвигает условия. В агентстве считают, что Украине придется создать независимый антикоррупционный суд и повысить тарифы на электроэнергию. Повлиять на получение транша должны принятый закон о приватизации и пенсионная реформа, стартовавшая в прошлом году.

К слову, Минфин озвучил «свежую» информацию о том, что по состоянию на конец марта объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом квартале 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,4% – до 77,37 млрд долларов.

Миллиарды на безопасность на дорогах

Огромное количество ДТП на дорогах, количество жертв которых стремительно растет, вынуждает правительство вернуться к рассмотрению этой проблемы. Так, на уходящей неделе Кабмин утвердил государственную программу повышения безопасности дорожного движения на период до 2020 года. На ее реализацию будет выделено в течение несколько лет около 10 млрд грн, причем 2,6 млрд грн - только в 2018 году.

«Начинаем осуществлять противодействие массовому травматизму на дорогах и повышать безопасность. Будем развивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Разработчики программы предлагают повысить безопасность на дорогах с помощью инфраструктуры, а также должного надзора и контроля со стороны госорганов. Помимо этого, планируется усовершенствовать оказание неотложной помощи и провести просветительскую работу среди населения.

Всего хотят обустроить около 500 развязок, создать 500 островков безопасности на въездах в населенные пункты, 6432 обычных пешеходных переходов и 1500 переходов с осветительными панелями.

В планах - ликвидация 109 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, строительство 258 километров новых барьерных ограждений и установка 15 тысяч дорожных знаков. Программа предусматривает также проведение 46 просветительских кампаний по безопасности движения, мероприятий по надзору, контролю и неотложной помощи.

Планы, действительно, грандиозные, но главный вопрос заключается в том, как программа будет реализовываться и найдутся ли под нее деньги в государственном бюджете в следующие годы.

Но, скорее всего, киевлян больше взбудоражила не новость о выделении 10 млрд грн на безопасность на дорогах, а информация о том, что тариф на перевозку пассажиров в наземном общественном транспорте в столице будет увеличен вдвое. Так, коммунальное предприятие «Киевпасстранс» планирует с 15 июля повысить стоимость проезда до 8 грн за одну поездку. Именно такое повышение тарифа предусмотрено финансовым планом предприятия.

Очевидно, что данное повышение будет иметь «цепную реакцию», ведь в некоторых городах уже подняли вопрос о необходимости увеличить цену на проезд в общественном транспорте. Так как многие местные руководители равняются на столицу, решение «Киевпасстранса» может развязать им руки.

Тут нельзя не вспомнить о «железнодорожном сюрпризе» в виде запланированного повышения стоимости проезда на 12%, которое готовит «Укрзализныця». Руководитель компании Евгений Кравцов считает, что железнодорожные перевозки априори не могут быть дешевле, чем автобусные.

Подобная логика может вызвать удивление, поскольку автоперевозками занимаются частные компании, которые зачастую могут устанавливать не совсем справедливую цену на свои услуги. К тому же, даже при нынешней стоимости проезда поезда по ряду направлений ходят полупустыми.

Впрочем, интересно другое. По словам Кравцова, в случае повышения на 12% стоимости билетов «Укрзализныця» получит дополнительно 400 млн гривен. Однако такой суммой «Укрзализныця» может пополнить свой бюджет, если не будет фальсифицировать тендеры в угоду компании народных депутатов Дубневичей и закупать у них по завышенным ценам крепления для шпал, а приобретет эту продукцию у других производителей гораздо дешевле. К примеру, у компании «АТ Механика».

Кстати, премьер Владимир Гройсман на заседании Кабмина посоветовал менеджменту «Укрзализныци» время от времени кататься на поездах и непосредственно проверять качество услуг.

«Я думаю, что будет очень полезно раз в месяц всем правлением ездить на разных поездах, чтобы не терялось чувство земли или колес под ногами. Кто-то - на Мариуполь, кто-то - на Одессу, по всей стране. Я думаю, что нам будет интересно наблюдать за онлайн-трансляциями ваших поездок», - сказал Гройсман.

Дмитрий Шварц