Уходящая неделя ознаменовалась значимыми новостями / soc-set.com

Баланс недели: лес-кругляк в обмен на деньги ЕС, замедление промпроизводства и миллиарды на безопасность на дорогах

Дмитрий Шварц
09:05, 28 апреля 2018
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Украине, чтобы получить миллиард евро от Евросоюза, все-таки придется выполнить ряд полезных требований, в частности, ввести автоматическую проверку задекларированных сказочных богатств чиновников, Госстат обнародовал данные о замедлении промышленного производства, а Кабмин принял масштабную госпрограмму по повышению безопасности на дорогах и обязал топ-менеджмент «Укрзализныци» кататься на поездах – таковы основные экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя ознаменовалась значимыми новостями / soc-set.com

Украине, как воздух, нужны деньги. В первую очередь, чтобы быть готовой к погашению огромных долгов, дамокловым мечем зависших над страной. Облегчить пиковые нагрузки выплат могло бы сотрудничество с МВФ, но оно под большим вопросом. Еще есть надежда на сотрудничество с Евросоюзом, который также предоставляет Украины деньги в рамках макрофинансовой помощи. Хотя и с этим не все так просто. К примеру, в 2017 году мы так и не получили от ЕС 600 млн евро, поскольку не выполнили ряд условий.

В марте этого года появилась информация, что Европейская комиссия предлагает Совету ЕС и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Но чтобы их получить, придется выполнить практически те же условия: ввести автоматическую верификацию электронных деклараций, внедрить кредитный реестр Национального банка, провести верификацию владельцев компаний, а также отменить скандально известный мораторий на экспорт леса-кругляка.

Чтобы урегулировать этот вопрос, министр финансов Александр Данилюк (его, как известно, Генпрокуратура подозревает в неуплате налогов, а журналисты нашли незадекларированную в Лондоне квартиру) специально с рабочей поездкой отправился в Брюссель (Бельгия), где провел ряд встреч с представителями Еврокомиссии и Европарламента. Правда, результаты переговоров нулевые – министру пришлось только соглашаться с критикой.

«Полностью согласен с евродепутатами - у нас впереди еще очень много работы, и Украина не имеет права останавливаться на достигнутом. До утверждения новой программы должны выполнить мероприятия, не выполненные по предыдущей, третьей программе макрофинансовой помощи ЕС», - написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Между тем, министр признался - выполнить условия ЕС вполне реально, и перевел все стрелки на президента Петра Порошенко.

«Выполнение этих условий в рамках новой программы - вполне реально. Вопрос только в преодолении корыстных интересов и в наличии политической воли», - отметил Данилюк.

Что касается выставленных условий, то часть из них вызывает удивление. Ведь автоматическая проверка электронных деклараций должна уже давно работать – иначе, какой смысл декларировать доходы, если до сих пор никого не привлекли к ответственности за невесть откуда свалившиеся сказочные богатства?

Наиболее анекдотичной из списка условий выглядит отмена моратория на экспорт необработанного леса-кругляка. Несмотря на существующий запрет, лесозаготовители нашли лазейки, чтобы и дальше вывозить древесину за границу. Правда, теперь это не кругляк, а «квадратняк» – предприниматели путем нехитрой манипуляции «запретный плод» превращают в легальный товар. Получается бред – лес шурует за рубеж, аж гай шумит, а Украина не может получить макрофинансовую помощь, потому что формально действует мораторий на экспорт древесины.

Темп роста промпроизводства замедляется

Актуальность получения дополнительных вливаний в экономику Украины подтверждает опубликованная на уходящей неделе Государственной службой статистики информация о том, что темп роста промышленного производства в марте замедлился и в годовом выражении составил 1%. В феврале этот показатель был на уровне 1,9%, а в январе – 3,6%. Тенденция, мягко говоря, неутешительная.

Наибольшее падение в годовом выражении наблюдается в производстве электрооборудования (16,3%), производстве мебели и другой продукции (15%), а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (14,7%).

Что вызвало такую негативную тенденцию – пока не ясно. Вполне возможно, что причиной тому стал специальный режим потребления газа для предприятий. Произошло это как раз в начале марта, во время очередной украинско-российской «газовой» войны. Тогда Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа по транзиту, однако российский монополист в последнюю минуту решил не поставлять газ по контракту и вернул полученную предоплату. Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

Украинцам этот период запомнился флешмобом «прикрути» от президента Петра Порошенко, который попросил «поубавить» отопление в жилищах.

Стоит отметить, что, несмотря на не совсем оптимистичную цифру Госстата, химическая промышленность показала рост - 39,4%, а производство компьютеров, электронной и оптической продукции - 32,3%. Тенденции по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха также были положительными – рост составил 22,8%.

Также на уходящей неделе свою оценку состоянию украинской экономики дало международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, подтвердив долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

Иллюстрация REUTERS

«Прогноз «стабильный» отражает наши ожидания того, что украинское правительство будет проводить реформы, необходимые для предоставления пятого транша в рамках программы расширенного финансирования МВФ. Эти средства вместе с дополнительной финансовой поддержкой со стороны международных организаций-доноров помогут Украине выполнить внешние обязательства со сроками погашения в ближайшие 12 месяцев», - сказано в сообщении агентства.

Вместе с тем в агентстве отметили, что пятый транш кредита МВФ, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне текущего года, может стать последним для Украины до 2020 года.

«Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года», - сказано в отчете агентства.

В S&P напомнили, что Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на сумму 24 млрд долларов, а осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Но МВФ, как и ЕС, тоже выдвигает условия. В агентстве считают, что Украине придется создать независимый антикоррупционный суд и повысить тарифы на электроэнергию. Повлиять на получение транша должны принятый закон о приватизации и пенсионная реформа, стартовавшая в прошлом году.

К слову, Минфин озвучил «свежую» информацию о том, что по состоянию на конец марта объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом квартале 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,4% – до 77,37 млрд долларов.

Миллиарды на безопасность на дорогах

Кабмин взялся за безопасность на дорогах / Фото УНИАН

Огромное количество ДТП на дорогах, количество жертв которых стремительно растет, вынуждает правительство вернуться к рассмотрению этой проблемы. Так, на уходящей неделе Кабмин утвердил государственную программу повышения безопасности дорожного движения на период до 2020 года. На ее реализацию будет выделено в течение несколько лет около 10 млрд грн, причем 2,6 млрд грн - только в 2018 году.

«Начинаем осуществлять противодействие массовому травматизму на дорогах и повышать безопасность. Будем развивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Разработчики программы предлагают повысить безопасность на дорогах с помощью инфраструктуры, а также должного надзора и контроля со стороны госорганов. Помимо этого, планируется усовершенствовать оказание неотложной помощи и провести просветительскую работу среди населения.

Всего хотят обустроить около 500 развязок, создать 500 островков безопасности на въездах в населенные пункты, 6432 обычных пешеходных переходов и 1500 переходов с осветительными панелями.

В планах - ликвидация 109 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, строительство 258 километров новых барьерных ограждений и установка 15 тысяч дорожных знаков. Программа предусматривает также проведение 46 просветительских кампаний по безопасности движения, мероприятий по надзору, контролю и неотложной помощи.

Планы, действительно, грандиозные, но главный вопрос заключается в том, как программа будет реализовываться и найдутся ли под нее деньги в государственном бюджете в следующие годы.

Но, скорее всего, киевлян больше взбудоражила не новость о выделении 10 млрд грн на безопасность на дорогах, а информация о том, что тариф на перевозку пассажиров в наземном общественном транспорте в столице будет увеличен вдвое. Так, коммунальное предприятие «Киевпасстранс» планирует с 15 июля повысить стоимость проезда до 8 грн за одну поездку. Именно такое повышение тарифа предусмотрено финансовым планом предприятия.

Очевидно, что данное повышение будет иметь «цепную реакцию», ведь в некоторых городах уже подняли вопрос о необходимости увеличить цену на проезд в общественном транспорте. Так как многие местные руководители равняются на столицу, решение «Киевпасстранса» может развязать им руки.

Тут нельзя не вспомнить о «железнодорожном сюрпризе» в виде запланированного повышения стоимости проезда на 12%, которое готовит «Укрзализныця». Руководитель компании Евгений Кравцов считает, что железнодорожные перевозки априори не могут быть дешевле, чем автобусные.

&quot;Укрзализныця&quot; намерена поднять цены на проезд в поездах / Фото УНИАН

Подобная логика может вызвать удивление, поскольку автоперевозками занимаются частные компании, которые зачастую могут устанавливать не совсем справедливую цену на свои услуги. К тому же, даже при нынешней стоимости проезда поезда по ряду направлений ходят полупустыми.

Впрочем, интересно другое. По словам Кравцова, в случае повышения на 12% стоимости билетов «Укрзализныця» получит дополнительно 400 млн гривен. Однако такой суммой «Укрзализныця» может пополнить свой бюджет, если не будет фальсифицировать тендеры в угоду компании народных депутатов Дубневичей и закупать у них по завышенным ценам крепления для шпал, а приобретет эту продукцию у других производителей гораздо дешевле. К примеру, у компании «АТ Механика».

Кстати, премьер Владимир Гройсман на заседании Кабмина посоветовал менеджменту «Укрзализныци» время от времени кататься на поездах и непосредственно проверять качество услуг.

«Я думаю, что будет очень полезно раз в месяц всем правлением ездить на разных поездах, чтобы не терялось чувство земли или колес под ногами. Кто-то - на Мариуполь, кто-то - на Одессу, по всей стране. Я думаю, что нам будет интересно наблюдать за онлайн-трансляциями ваших поездок», - сказал Гройсман.

Дмитрий Шварц

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