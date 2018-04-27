Гривня уходит на длительные выходные с курсом 26,24 за доллар

По сравнению с открытием торгов гривня обесценилась к доллару на 3 копейки.

В пятницу, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,21/26,24 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня обесценилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,67/31,71 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4199/0,4206 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,1957 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 634 сделки на сумму 436,36 млн долл.