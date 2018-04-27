Нацбанк упростил выдачу и использование валютных лицензий

По оценкам регулятора, такие шаги будут способствовать расширению доступа к внешним кредитным ресурсам.

Национальный банк Украины упростил выдачу и использование валютных лицензий для банков, населения и бизнеса.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №45, вступающее в силу с 28 апреля.

Нововведения предполагают расширение перечня допустимых документов для лицензирования валютных операций граждан, разрешение банкам размещать за рубежом валютные ценности без лицензии на любых собственных счетах, а также уточнение перечня документов для лицензирования размещения юридическими лицами или предпринимателями средств на счетах за пределами Украины.

По оценкам НБУ, такие шаги будут способствовать совершенствованию порядка выдачи индивидуальных валютных лицензий и расширению доступа резидентов к внешним кредитным ресурсам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с июля 2017 года выдает физическим лицам, кроме предпринимателей, электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за рубеж через банк, в котором есть собственный счет физлица.