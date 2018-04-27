«Райффайзен Банк Аваль» станет частным акционерным обществом

Также банк выплатит акционерам 4,2 млрд грн дивидендов за 2017 год.

Акционеры «Райффайзен Банка Аваль» утвердили результаты работы финучреждения за 2017 год и распределение прибыли в объеме 4,469 млрд грн, решив направить 4,245 млрд грн на выплату дивидендов.

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Как сообщила пресс-служба банка, в том числе 0,7 млн грн банк направит на выплату дивидендов собственникам привилегированных акций банка, 4,244 млрд грн – владельцам простых акций.

Оставшиеся 223,5 млн грн из прибыли будут направлены в резервный фонд банка.

Также сообщается, что акционеры решили изменить тип акционерного общества банка на частное, обновили состав наблюдательного совета, изменения в устав и ряд других документов.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. В 2005 году банк приобрела международная финансовая группа «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» (Австрия). С конца 2015 года 30% в капитале финучреждения принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.