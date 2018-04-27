«ПриватБанк» определился со стратегией до 2022 года

Стратегия предусматривает прибыльную деятельность финучреждения уже в 2018 году.

Наблюдательный совет «ПриватБанка» утвердил Стратегию развития банка на период до 2022 года, в рамках которой финучреждение должно стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года.

Читайте такжеДанилюк сообщил сроки продажи государственных "Укргазбанка" и "ПриватБанка"

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, стратегия предусматривает сбалансированное развитие с фокусом на розничном сегменте, кредитовании малого и среднего бизнеса, а также выборочно - корпоративного сегмента, подготовку банка к продаже иностранным инвесторам.

Также наблюдательный совет утвердил отчеты правления банка по итогам работы в 2017 году и годовую отчетность банка, рассмотрев заключение независимого аудитора Ernst&Young.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.

Согласно отчетности финучреждения на сайте Национального банка, «ПриватБанк» по итогам 2017 года получил 22,966 млрд грн убытка.

Утвержденная Кабинетом министров в феврале текущего года обновленная стратегия реформирования государственных банков предусматривает полную продажу «ПриватБанка» до 2022 года.